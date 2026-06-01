フリーの岡副麻希アナウンサーが、１日までに自身のＳＮＳを更新。家族ショットを公開した。インスタグラムに「５月さいごの土日金曜日の２３時過ぎに蒲生さんが帰宅してから急遽（きょ）宿を探して決めた鴨川行き」と千葉の鴨川シーワールドに行ったときの様子を載せた岡副アナ。娘を抱っこしたツーショットやプールでの写真、夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥との家族写真を公開している。この投稿にフォロワーから