元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。裕福な家に育った子ども時代について語った。曜日コメンテーターで出演の株式トレーダーの若林史江氏が、９歳の息子の話として語った「『あなたたちが自立したら、ママはこの家売っぱらってマンション住むから。お前らの住む家はないと』って言ったら、すごく落胆していた」というエピソ