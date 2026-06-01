少量の油でおいしくできます これからの時期、食べる機会が多くなる「揚げなす」。トロトロに揚がったなすはおいしいけれど、ダイエットや節約を意識して、油たっぷりのなすを前に少し心が痛むことも…。そんな問題を解決する、2つの方法をご紹介します。 塩が大活躍電子レンジでチン油の無駄なし！ヘルシーでエコにもなる 油の吸収量を抑えながらなすを揚げるには、揚げる前にひと手間かけることが大事。塩もみして水分を出す