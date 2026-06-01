【ソウル＝仲川高志】韓国中部・大田（テジョン）にある防衛産業大手・ハンファエアロスペースの工場で１日午前１１時頃、爆発があり、消防当局によると、５人が死亡、２人が重軽傷を負った。爆発により火災が発生したが、約２時間後に消し止められた。警察や消防が詳しい被害状況や爆発の原因を調べている。同社は、ロケットを飛ばすための推進装置部分を製造する過程で、工具に付着した火薬を洗浄する作業を行っていたところ