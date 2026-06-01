IBJは5月28日、約2万人の成婚データを分析した「2025年 IBJ 成婚白書」の第8弾として、職業別の成婚傾向を分析した最新データを公開しました。■男性は金融・コンサル系職種での成婚率が高いまず、男性を職業別に6つのジャンルに分け、成婚相手の職業を分析しました。その結果、「看護師」が男性6ジャンル中、5ジャンルにて上位3位に入る結果となりました。士業、経営者、公務員、技術・研究職など、男性の職業を問わず幅広く選ば