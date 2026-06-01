粧美堂は5月25日、「TOY STORY 5シリーズ」を発売しました。■キャラクターがアイコン風になったデザインアイテムが集結同シリーズは、7月3日に劇場公開を予定している『トイ・ストーリー5』をモチーフにしたアイテム。ラインナップは、ポーチや巾着、キーホルダーなど。作中に登場する最先端のタブレット「リリーパッド」のアイコンをイメージし、キャラクターをアイコン風にアレンジしたデザイン。キャラクターは、ウッディ、バ