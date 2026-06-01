講談社は5月29日、村重杏奈さんの写真集「あんな」を発売しました。■ “脱ぎゃる・大人化！”がテーマ同誌は、“脱ぎゃる・大人化！”をテーマに、全編にわたりオーストラリアにて撮影されました。情報解禁後、SNSに投稿した写真・動画はトータル2000万imp超え。「どんどん色気が増していく！」「艶っぽさ全開」「同性として凄い魅力的すぎる」など、発売前から話題の同書。村重さんが“人生最後！”と意気込み、全編オーストラリ