長江重慶航道工程局によると、長江上流の重慶市朝天門から涪陵までの区間（以下、朝涪区間）が5月29日、正式に運用を開始しました。これにより、三峡ダム区域の水深4．5メートルの航路が重慶市中心部まで延伸され、三峡ダム区域から5000トン級の貨物船が年間を通じて重慶市中心部まで直航できるようになり、長江航行の重要区間である黄金航路の効率がさらに向上しました。朝涪区間は全長123キロで、上流は重慶市