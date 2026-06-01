第63回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)の贈賞式が1日、都内ホテルで行われ、個人賞を受賞した俳優の岡山天音が登壇。作品への思い、俳優としての現在地を語ったほか、昨年の同賞受賞者である杉咲花がサプライズゲストとして登場し、岡山の俳優としての魅力を語った。(左から)岡山天音、杉咲花○「自分のお芝居の上での思いが届いているのだろうか…」トロフィーを受け取った岡山は「本日はこういった素晴らしい賞を受賞させ