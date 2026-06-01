俳優の有村架純（33）がストーブで暖をとっている、無防備なオフショットが反響を呼んでいる。【映像】有村架純のベッドでの姿や貴重なオフショットこれまでにも、大胆に足を見せている姿やリラックスした雰囲気が印象的なオフショット動画、色気あふれる黒ドレス姿などを披露し注目されてきた有村。2026年2月24日にはベッドに寝転ぶ自然体なオフショットを投稿し、「彼氏とお泊まりっぽい。可愛過ぎる」「突き抜けた可愛さで