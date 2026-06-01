第63回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)の贈賞式が1日、都内ホテルで行われ、マイベストTV賞 第20回グランプリをTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBSテレビ、TBSスパークル)が受賞。登壇した竹内涼真と夏帆が、視聴者から愛された作品への思いや、役柄、劇中料理について語った。(左から)竹内涼真、夏帆○夏帆「たくさんの方に愛していただけた作品」視聴者から最も愛された番組に贈られるマイベストTV賞の