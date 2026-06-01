第63回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)の贈賞式が1日、都内ホテルで行われ、特別賞を受賞したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のチーフプロデューサー・橋爪邦臣氏、演出の村橋直樹氏、脚本のふじきみつ彦氏、そして主人公・トキ役の高石あかりが登壇。作品を支えたキャスト、スタッフ、ロケ地、そして視聴者への感謝を語った。高石あかり○橋爪CP「朝ドラだからこうしなきゃに囚われず作った」チーフプロデューサーの橋爪氏は