芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s! コメディーショー!!』を6月に開催する今田耕司がこのほど、都内で取材に応じた。今田耕司○「今田さんは吉本のプリンスやから」『東野幸治のホンモノラジオ』(ABCラジオ)のある放送回を聴いていると、ダディ(※東野幸治)は言った。「今田さんは吉本のプリンスやから」と。その時、私の中の今田耕司のイメージといえば、生放送のMCがめちゃくちゃうまくてカッコいい人だった。何かし