スポーツを頑張る子どもの熱中症対策。水分補給には気を配っていても、それだけで十分なのか気になる保護者もいるのではないだろうか。実際、調査では朝食や冷却対策など、熱中症予防につながる取り組みの実施状況に差が見られた。大正製薬は、全国の小中高校生の子どもを持つ保護者814人を対象に実施した「子どもがスポーツをする日の朝食習慣および熱中症対策に関する実態調査」の結果を発表した。○スポーツをする日の朝食、約8