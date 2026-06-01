テレ東の新ドラマ『夫を殺したはずなのに』(毎週⽉曜23:06〜)が7⽉6⽇にスタートする。ドラマ『夫を殺したはずなのに』に出演する内田理央と渡邊圭祐○『夫の家庭を壊すまで』に続くタッグ原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年7月に同枠にて放送し、テレ東ドラマ史上最高の⾒逃し配信総再⽣数3,500万回※