アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が公開6週目を迎え、5月29日〜31日の週末3日間で興収2億543万円を記録。累計興行収入は71億3684万円、累計動員は518万人を突破した。2026年公開の洋画作品としてトップの興行成績を更新し続けている。【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作とするアニメーション映画。2023年に公開さ