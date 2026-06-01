記事ポイントお誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーがグリーティングギャラリーに登場ふれあいや写真撮影を楽しめる期間限定グリーティング ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」期間中は、お誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーとの特別なグリーティングが登場しています。グリーティングギャラリーでミッフィーとふれあったり、写真を撮ったりして過ごせます。 ハウステンボス“ミッフィー