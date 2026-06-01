俳優の吉沢亮が、「第３５回日本映画批評家大賞」で主演男優賞を受賞し１日、都内で行われた「第３５回日本映画批評家大賞」授賞式に出席した。昨年の「ぼくが生きてる、ふたつの世界」（呉美保監督）に続き、映画「国宝」（李相日監督）で２年連続での同賞獲得となった。２年連続の受賞に吉沢は「まさか、今年もいただけると思っていなかったので、非常にうれしい」と笑顔。助演男優賞を受賞した横浜流星や友人の北村匠海も祝