歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が１日までに自身のＳＮＳを更新。スーパー戦隊シリーズで共演した人気俳優との２ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「相模大野の焼肉八起」と書き出し、「久々に連名でガオレンジャーのサイン書いたじゃん！」と俳優の金子昇との写真をアップ。酒井は２００１年から放送されたテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「百獣戦隊ガオレンジャー」に牛込草太郎（ガオブラック）役