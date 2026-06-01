記事ポイントDick Bruna TABLEの人気スイーツをミッフィー仕様で楽しめるコラボメニュー赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーと、限定カップ入りの長崎みかんジュースが登場ミッフィーのキッチンカーで2026年5月29日から6月28日まで提供 ハウステンボスで開催される「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Dick Bruna TABLEコラボメニューが登場。ミッフィーのキッチンカーで、赤いスカーフをあしらったチーズケーキバー