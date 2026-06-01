アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の90秒の予告映像が解禁された。あわせて主題歌や追加キャスト情報が発表され、オープニングテーマはナガノ氏作詞・ハチワレ歌唱の新曲「くつずれ」となり、島二郎役は最上嗣生、セイレーン役は鈴木みのりが担当する。【動画】怖い声出すセイレーン！公開された『映画ちいかわ』予告映像キャラクター総出演の予告映像では、ある島で熱烈な歓迎を受