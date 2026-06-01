ボートレース津のG3「マスターズリーグ第1戦」は1日の4日目で予選を終え、2日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。吉田俊彦（47＝兵庫）は予選最終走の4日目10Rを、1周2マークで大場敏を差し返し白星で終えた。初日の1走目以来の1着に複雑な胸の内を空かす。「足はずっと良かったんです。足合わせでも、（2連対率No・1の51号機を駆る）宇佐見（淳）とも一緒あるんです。ホントにいい。成績を取れていないの