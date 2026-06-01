歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正・無編集”の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakの自身初となるオンラインライブの映像が公開された。【動画】Nakamura Hakの“無修正・無編集”の歌声を体感初オンラインライブのアーカイブ映像Nakamura Hakは5月29日に、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの「TOKYO NODE HALL」か