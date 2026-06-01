高市総理は1日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談をおこない、「最大限の柔軟性を発揮し、合意が一日も早く得られることを強く期待している」と伝えました。高市総理「事態の沈静化が最も重要であるという日本の一貫した立場を改めて伝えました。その上で、この機会をしっかり捉えて、イランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して合意が一日も早く、得られることを強く期待している旨を述べました」高市総理は1日、イランのペ