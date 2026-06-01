巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が5月31日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。セ・パ交流戦の思い出について語った。今年も5月26日からセ・パ交流戦がスタート。1月の番組開始から進行を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）から「交流戦って現役のころ、どんな印象