関東地方で今年初めて35度を超える「猛暑日」となるなど、全国的に暑さが続いていますが、一方で「台風6号」が接近中です。今後、太平洋側の広い範囲で大雨や暴風に警戒が必要です。【CGを見る】今後の台風の進路は？この時期の本州接近は“異例”3日昼ごろには関東に最接近か坂口 愛美気象予報士:そもそもこの時期、台風が2〜3年に1回は沖縄に近づきます。しかし、多くの台風は大陸側へ抜けるため、今回のように進路を東に