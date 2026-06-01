俳優で元「男闘呼組」の前田耕陽が１日、大阪・帝国ホテル大阪で開催された「第１９回ベスト・ファーザー賞ｉｎ関西」の発表・授与式に出席。芸能部門で受賞した席上で、５月３１日のラストライブでグループの活動を終えた「嵐」をねぎらった。実は前夜の東京ドーム公演を見届けようと思っていたという。「行きたかったんですけど仕事が入って」。かつて所属した事務所の後輩たちによる最後のパフォーマンスは生で目に焼き