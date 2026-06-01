お笑いコンビ・ジョックロックが１日、大阪・よしもと漫才劇場でサンテレビのバラエティー番組「ワチャラチャ忍忍」（火曜・後１０時）の公開収録に、レギュラーとして初参加した。天才ピアニスト、フースーヤとともに一人前の“おもしろ忍者”を目指し修行中の３組が、毎回さまざまな修行（ゲーム）や対決に挑戦するバラエティー番組。これまでレギュラーだったカベポスターが上京のため卒業し、３組目の“忍び”としてジョッ