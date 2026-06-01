ニッスイの「ほしいぶんだけかにクリームコロッケ」（上）と「ちゃんぽん」ニッスイは1日、家庭用冷凍食品の一部を9月1日納品分から値上げすると発表した。「ほしいぶんだけかにクリームコロッケ」や「ちゃんぽん」などの出荷価格を約2〜17％上げる。原材料や包装資材の価格高騰が背景。品目数は明らかにしていない。家庭用の加工食品も、ちくわやフィッシュソーセージなど全品目を9月1日から約5〜17％引き上げる。業務用