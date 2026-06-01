署名式に参加した片山財務相（右）と世界銀行のバンガ総裁＝1日午前、財務省財務省は1日、レアアース（希土類）を含む重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化を巡り、日本が世界銀行グループに2千万ドル（約32億円）を拠出して、途上国向けの新たな支援枠を創設すると発表した。主要インフラの整備や民間投資の促進で途上国の雇用創出を図る。財務省などによると、新たな枠組みは「RISE（強靱で包摂的なサプライチェーンの