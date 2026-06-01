ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは１日、俳優・北村匠海が出演する新ＣＭの公開した。開業２５周年となる今夏、新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト〜ネオン・グロウアップ〜」を７月１日から開催。これに先駆け、「だってだって、祭りじゃん？！〜オトナもコドモも、お祭り騒げ！〜」をテーマにした新ＣＭを１日から一部地域を除き順次放送する。同ＣＭではパーク初の“夜祭り”を全力で