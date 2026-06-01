１日の東京株式市場で、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の株価が上昇し、時価総額でトヨタ自動車を抜いて日本企業トップになった。首位交代は２００３年１２月以来、２２年半ぶり。株式市場ではＳＢＧをはじめ人工知能（ＡＩ）や半導体関連の企業の株価が急上昇しており、この日の日経平均株価（２２５種）も２営業日連続で最高値を更新した。時価総額は企業の株価に発行済み株式数をかけて算出する。市場からの企業の評価を示