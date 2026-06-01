◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉DF吉田麻也選手が3年半ぶりに日本代表としてプレー。試合後「ありきたりな言葉ですけど、最高です。やっぱりこの仕事よりいい仕事はない」と感想を語りました。FIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合となったアイスランド戦、吉田選手はこの試合限定で追加招集されると、スタメンに名を連ねキャプテンマークを巻いてピッチ