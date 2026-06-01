5月27日発売のアンアン2497号「ときめきカルチャー」特集にご登場いただいた7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団、龍宮城。女王蜂のアヴちゃんが主宰したオーディション番組『0年0組』を経てデビューし、現在は作詞を手掛けるなどセルフプロデュースグループへと変貌を遂げつつあります。「パフォーマンスと普段とのギャップが魅力」（KEIGO）というみなさん。本誌では書き切れなかった「普段」の様子が垣間見れる、仲良しわちゃわち