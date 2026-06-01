1999年のデビュー以来、26年半活動してきた”アイドル・嵐”。松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。5人それぞれの愛と感謝と想いがこもったラストコメント全文をお届けします。松本潤 コメント皆さん、今⽇は本当にどうもありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです！ 楽しんでもらえましたか。それに尽きます。2020年に活動休⽌して、そのときはコロナがあって直接皆さんに⾯と向かって「あ