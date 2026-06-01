今週は、日本テレビが地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウイーク」略してグップラです。日テレ系のさまざまな番組を通して「あしたにちょっといいチョイス」をテーマに、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。「news every.」では「ミライに届ける地域のあした」という視点でお届けします。初回の1日は、町で愛される名物グルメを次の世代に残す取り組みです。飲食店の倒産が過去最多