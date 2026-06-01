元・男闘呼組で俳優の前田耕陽（57）が1日、「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」の芸能部門を受賞し、大阪市内で行われた授賞式に出席した。前田は漫才コンビ「海原やすよ・ともこ」のともこ（54）と06年に結婚し一男一女の父。授賞式では「ずっと欲しかった賞をですね、ようやく頂く事ができまして、たくさんのベストファーザーの皆さんの仲間入りを果たすことができました」などとあいさつした。その後、前田は囲み取材