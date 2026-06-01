「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいさんのSPA!デジタル写真集「山田あい炸裂ゴージャスボディ」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】エキゾチックな横顔も美しい山田あいさん撮影テーマはギャルコーデ。一度見たら忘れられない彼女のカラダを、挑発的な衣装やIカップバストが今にもこぼれそうな大胆なポージングで存分に披露しています。表紙は、Iカップのバストトップ付近をかろう