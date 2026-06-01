占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年6月のお金の動きを探っていきましょう。手元に残しておきたい気持ちが高まっていく資産運用に意識が向く1カ月になるでしょう。未来への備え、豊かな暮らしの実現のために、しっかり手元に残していきたい気持ちが高まっていきます。安定した暮らしを求める心理から、快適さを高めるアイテムの購入も盛