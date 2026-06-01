中国電信研究院、中国電信湖北分公司、中信科移動通信技術は5月28日、湖北省武漢市で6G端末試作システムの下りピーク速度試験を共同で実施した。結果によると、単一端末の下りピーク速度は5Gbps（ギガビット毎秒）、システム全体の下りピーク速度は10Gbpsに達し、6G技術がスループットと周波数利用効率において大きなポテンシャルを持つことを実証した。新華社が伝えた。中国電信湖北分公司の無線ネットワーク技術ディレクターの章