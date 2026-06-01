お互いを大切に想えば想うほど、その優しさが時として相手の負担になったり、言葉にできない孤独を生んでしまったりすることがあります。看護師の明さんがX（旧Twitter）に投稿した作品『ある姉妹のすれ違い』は、“支える側”と“支えられる側”のすれ違いを描いています。【漫画】『ある姉妹のすれ違い』（全編を読む）物語は、入院中の姉のために、妹が手際よく着替えや日用品を棚に整理している場面から始まります。「いつもご