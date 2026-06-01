2025年の中国のマッサージ・足つぼ業界の市場規模は7000億元（約16兆4938億円）に達し、同じ年の新茶飲料市場の3749億元（8兆8336億円）や映画市場の518億元（1兆2205億円）を大きく上まわりました。その成長傾向はさらに強まっており、艾瑞諮詢（iResearch）は、2026年の中国のマッサージ・足つぼ市場規模は7300億元（17兆2007億円）を超え、利用者数は2億5000万人近くになると予測しています。これは、中国人の約5人に1人がマッ