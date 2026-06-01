タレントの柳原可奈子さんは6月1日、自身のInstagramを更新。家族で訪れた長野県・軽井沢でのプライベートショットを公開しました。【写真】柳原可奈子、家族で軽井沢を満喫「私も嬉しく楽しくなります」柳原さんは「新緑の軽井沢へ行ってきました タリアセンでボートに乗ったり鯉やカモにご飯をあげたり気持ちよかったな〜」とつづり、20枚の写真を公開。娘2人と食事を楽しむ様子やブランコで遊ぶ姿、スワンボートに乗る姿など