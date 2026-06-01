「紀ノ国屋」は、6月10日（水）から、持ち歩きに便利な人気商品「まとまる保冷バッグ」の新デザインを、全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは6月9日（火）20時00分から展開される。【写真】迷う〜！日本の伝統色をベースにしたカラー展開■機能性も抜群！今回発売される「まとまる保冷バッグプリント」は、表面におなじみのロゴ、裏面に「紀ノ国屋」のプライベートブランド商品をモチーフにしたイラスト柄をプリント