日本共産党の小池晃書記局長は１日、国会内で会見。沖縄県辺野古沖転覆事故（３月）をめぐり、内閣府（沖縄総合事務局）が、ヘリ基地反対協議会の船舶に過去に乗船したことがある国会議員名を紹介したことに言及した。辺野古沖転覆事故では同志社国際高校（京都府）の高校生らが死亡。これを受けて文部科学省は、教育内容が政治的活動を禁じる教育基本法に違反すると認定していた。会見の冒頭、小池氏は「大変問題だというふ