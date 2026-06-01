女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さんが、夫婦ショットを公開した。伊達さんは１日までに自身のインスタグラムを更新。「富山新セラー施設お披露目会へは２人で！」と記し、夫とワインを手に寄り添ったショットをアップ。「気持ちの良いお天気の中大きくなったダイチにも会えてハッピー。今度こそプライベートでゆっくり行きたい！」とつづけ、白のノースリーブトップスに黒のロングスカートで、青空の下で爽やかな笑