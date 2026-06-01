イスラエルのネタニヤフ首相は1日、親イラン武装組織ヒズボラの拠点があるレバノンの首都ベイルート南部への攻撃を指示しました。イスラエル軍は地上侵攻も拡大していて停戦は事実上、崩壊した形です。イスラエルのネタニヤフ首相は1日、ヒズボラによるレバノンでの停戦違反やイスラエルへの攻撃が続いているとしてレバノンの首都ベイルート南部郊外のダヒエ地区にあるヒズボラの拠点への攻撃を軍に指示しました。イスラエル軍は先