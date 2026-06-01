開幕まで10日と間近に迫ったFIFAワールドカップ。北中米ワールドカップの耳寄り情報をお届けしていきます。5月31日夜、「森保ジャパン」がワールドカップ前の国内最終戦、アイスランドとの国際親善試合に臨みました。6万人を超すサポーターからの大声援を受け、立ち上がりから日本がアイスランドを攻め立てました。左サイド、久保建英選手（24）との連携で抜け出した中村敬斗選手（25）がシュートを放ちますが、わずかに枠を捉えき