中国海軍の空母「遼寧」（防衛省統合幕僚監部提供）防衛省統合幕僚監部は1日、太平洋で活動中の中国海軍の空母「遼寧」で5月26〜28日、艦載の戦闘機やヘリコプターの発着艦が計約170回あったのを確認したと発表した。同省が遼寧の動向を明らかにするのは5月26日以来。防衛省によると、遼寧は5月26日、沖ノ鳥島（東京都）の南西の太平洋を航行。27日は沖縄県・宮古島の南約790キロ、28日は宮古島の南西約590キロの海域へと進ん