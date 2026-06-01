5月29日、愛知・名古屋市で、スイミングスクールの送迎バスに横断歩道を渡っていた男女2人がはねられ死亡した事件。被害にあった田中新さんの父親が、苦しい胸の内を語りました。死亡した田中新さんの父親：どんなふうにひかれたのかわからない。本当にかわいそう。誰も悪いことなどしていないのに…。警察は、送迎用のマイクロバスを運転していた酒井照也容疑者（85）を逮捕しました。スイミングスクールによりますと、酒井容疑者